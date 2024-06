Berne (awp/ats) - Une panne de courant de grande ampleur a touché dimanche matin pendant environ une heure la ville de Berne et des communes voisines. La cause exacte de la perturbation n'est pas encore connue.

La panne d'électricité a débuté à 09h54, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole du fournisseur BKW. Une perturbation de réseau s'est produite sur la ligne de 132 kilovolts reliant Mühleberg à Engehalde, en ville de Berne. Il s'en est suivi des surtensions sur la ligne entre Worblaufen et Engehalde et entre Worblaufen et Habstetten.

Dans la zone d'approvisionnement de BKW, les communes de Bolligen, Wohlen, Münchenbuchsee, Kirchlindach, Ittigen, Zollikofen, Ostermundigen et Bremgarten ont été touchées. Au total, la panne a affecté quelque 19'000 foyers desservis par BKW.

La sous-station de Engehalde a été réalimentée en électricité dès 10h07. La distribution de courant par BKW a repris peu après 11h00.

Dans la zone d'approvisionnement du fournisseur EWB en ville de Berne, des milliers de foyers ont également été touchés par la panne. Selon une porte-parole, ce sont surtout les quartiers nord de la ville qui ont été concernés.

La cause exacte de la perturbation du réseau n'est pas encore connue. Des investigations ont été lancées, a déclaré le porte-parole de BKW.

