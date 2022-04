Importantes inondations dans des zones agricoles de l'ouest du Venezuela

Caracas (awp/afp) - Les fortes pluies qui s'abattent depuis samedi dans la zone du lac de Maracaibo, région agricole de l'ouest du Venezuela, ont affecté plus de 20'000 personnes, ont indiqué mercredi les autorités qui ne déplorent pour l'heure ni décès ni disparition.

Plusieurs villages du sud du lac de Maracaibo, dans l'Etat de Zulia, sont inondés après la rupture de digues sur les rivières qui traversent la région. Des digues avaient déjà cédé dans cette zone en 2021 et les habitants dénoncent le manque d'investissements de l'Etat dans ce pays plongé depuis huit ans dans une grave crise économique.

Quelque 12'500 hectares sont sous les eaux et des troupeaux de bétail ont par endroits été emportés par la force du courant.

La saison des pluies est arrivée plus tôt cette année au Venezuela, provoquant des inondations dans cinq Etats de l'ouest, en plus de Caracas. Le gouvernement fait état de précipitations record supérieures de 65% à la moyenne de 2021, mettant en cause le changement climatique.

Avec le réchauffement de la planète, l'atmosphère contient plus de vapeur d'eau, augmentant les risques d'épisodes de fortes précipitations, selon les scientifiques. Ces pluies, associées à d'autres facteurs liés notamment à l'aménagement du territoire, favorisent les inondations.

"Nous nous accrochons encore à Dieu parce qu'il y a tant d'angoisse, tant de désespoir, cette fois c'est pire, il y a encore plus d'eau", a déclaré par téléphone à l'AFP Yolnerru Paez, un habitant de La Fortuna, dont les maisons, cultures et animaux ont été à nouveau submergés par l'eau et la boue.

Dans ce village vivant de la culture de la banane et de l'élevage, 220 familles ont été isolées par la crue du fleuve Chama, un affluent du lac, qui prend sa source dans l'Etat voisin de Mérida.

"C'est pire que l'année dernière (...) beaucoup de plantations ont été perdues", renchérit Nirciso Sanchez, un agriculteur de 55 ans dont une bonne partie des huit hectares de bananes avait été emportée par les eaux lors des inondations de septembre 2021.

Le président Nicolas Maduro a décrété l'état d'urgence et ordonné l'activation d'un fonds de solidarité de 10 millions de bolivares (un peu plus de 2 millions de francs suisses) pour les sinistrés. Il a précisé que ce fonds était "renouvelable".

afp/buc