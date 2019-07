Impossible d'exclure la Chine du reste du monde, dit le vice-président chinois

PEKIN, 8 juillet (Reuters) - La Chine et le reste du monde doivent coexister, a déclaré lundi le vice-président chinois Wang Qishan, une critique voilée à destination des Etats-Unis dans un contexte de conflit commercial entre Pékin et Washington et de querelle sur la souveraineté territoriale en mer de Chine du Sud.

"Le développement de la Chine ne peut pas exclure le reste du monde. Le développement mondial ne peut pas exclure la Chine", a-t-il dit en ouverture d'un discours lors du Forum mondial de la paix organisé à Pékin.

Le monde a besoin de la Chine autant que la Chine a besoin du reste du monde, a souligné Wang, très proche du président Xi Jinping.

Il a aussi prévenu des dangers du "protectionnisme au nom de la sécurité nationale", une remarque visant les Etats-Unis - qu'il n'a pas nommés -, et a appelé les grandes puissances à davantage de contribution à la paix et la stabilité mondiales.

Washington et Pékin ont prévu de reprendre cette semaine leurs négociations commerciales, relancées le mois dernier après l'entretien entre les présidents américain et chinois Donald Trump et Xi Jinping en marge du sommet du G20 au Japon. (Ben Blanchard; Jean Terzian pour le service français)