Un haut régulateur américain a déclaré mardi qu'il n'y avait aucun moyen de policer toutes les fraudes aux cryptomonnaies parce qu'il y en a beaucoup, bien que son agence travaille sur plusieurs grandes affaires.

Christy Goldsmith Romero, l'un des cinq commissaires de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a déclaré que les affaires de cryptomonnaies représentaient environ 20% du portefeuille de l'agence, y compris les récentes affaires civiles contre les bourses Binance et FTX.

"Il y a tout simplement beaucoup de fraude dans cet espace", a déclaré Goldsmith Romero lors d'une conférence sur la criminalité en col blanc à l'Association du barreau de la ville de New York. "Il est impossible de contrôler toutes les fraudes, mais nous devons faire quelque chose.

Le président de la CFTC, Rostin Behnam, a demandé aux parlementaires une plus grande autorité pour que l'agence supervise les marchés des crypto-monnaies spot.

Goldsmith Romero a repoussé l'idée qu'il y avait une "guerre de territoire" entre la CFTC et la Securities and Exchange Commission sur la réglementation de la crypto, mais a reconnu que de nombreux produits de l'industrie sont nouveaux et que les agences "essayaient encore de comprendre."

Elle a également déclaré que les entreprises de crypto-monnaies ne devraient pas considérer la CFTC comme un régulateur potentiellement plus amical que la SEC, qui a les poches plus solides.

"Je n'aime pas l'idée que la CFTC soit un régulateur léger", a déclaré Mme Goldsmith Romero. "Je n'écrirai jamais sur ma tombe que la CFTC est un régulateur léger.

En mars, la CFTC a poursuivi Binance et Changpeng Zhao, son fondateur et PDG, pour avoir prétendument mis en place un programme de conformité fictif.

M. Zhao a qualifié la plainte de "récapitulation incomplète des faits".

La plainte de la CFTC contre FTX, aujourd'hui en faillite, accuse la bourse et son fondateur Sam Bankman-Fried d'avoir causé la perte de plus de 8 milliards de dollars de dépôts de clients.

M. Bankman-Fried a plaidé non coupable dans le cadre des poursuites pénales engagées par le ministère américain de la justice.