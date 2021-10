InVivo modernise son offre de complémentaire santé et prévoyance

Le groupe InVivo modernise son offre de complémentaire santé et de prévoyance.

Les organisations syndicales et la direction du groupe ont signé un accord social déterminant pour l'ensemble des collaborateurs.

La protection sociale complémentaire est un élément majeur de la politique sociale du groupe InVivo, qui entend assurer à l'ensemble de ses salariés une protection efficace et pérenne qui accompagne l'évolution de son organisation, et la coexistence en son sein de deux régimes de sécurité sociale et de plusieurs conventions collectives de branche.

C'est cette volonté d'équité et d'harmonisation, dans un contexte de désengagement des régimes obligatoires de sécurité sociale, qui a conduit la direction du groupe à engager des travaux depuis plusieurs mois avec les organisations syndicales, pour construire un nouveau dispositif de protection.

L'accord signé le 4 octobre avec la majorité des partenaires sociaux : CFDT, CFE-CGC, CFTC, FGTA-FO, SDACOOPA et SUD Commerce, est un accord inédit, fruit d'un travail de co-construction, qui prendra effet le 1er janvier 2022.

Un montage assurantiel innovant qui répond aux besoins spécifiques du groupe

InVivo est un groupe dont l'architecture sociale est complexe, réunissant notamment plusieurs conventions collectives et deux régimes de sécurité sociale (régimes général et agricole), et qui continue d'évoluer régulièrement. Les motivations du groupe quant à la renégociation de ses régimes complémentaire et de prévoyance étaient liées à la nécessité de modernisation, de recherche de compétitivité, et d'harmonisation pour tous les salariés.

InVivo, qui a été accompagné dans sa négociation sociale et commerciale par le conseil d'Euroditas du Groupe Convergence, est parvenu à un montage innovant : une réassurance croisée avec deux organismes d'assurance collective - AÉSIO Mutuelle et Crédit Agricole Assurances - donnant plus de solidité et de flexibilité au dispositif.

Sébastien Graff, DRH du groupe InVivo : « Le groupe InVivo a toujours été très offensif sur la question de la protection sociale. Ce sont des accords complexes à négocier, qui touchent à l'intimité des personnes ; il s'agit de santé, de maladie et de prévoyance lourde. Avec ce nouvel accord signé par la quasi-totalité de nos organisations syndicales, InVivo se dote d'outils modernes, compétitifs et très protecteurs pour tous ses collaborateurs. »

Les points clefs de cet accord