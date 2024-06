Blablabla records à Wall Street, blablabla doutes politiques en Europe. Après ce brillant résumé de la situation, je vais un entrer dans le détail, en abordant la routine qui s'installe aux Etats-Unis, les dossiers français qui ont le cuir épais face aux aléas politiques et les dernières infos matinales. Faites attention, j'ai mis des tables partout ce matin.

Rien ne semble plus pouvoir stopper les valeurs technologiques américaines. Le Nasdaq 100 a gagné 1,2% hier et le S&P500 près de 0,8%. Des plus hauts après des records, ça fait de nouveaux records. Le S&P500 a déjà dépassé 30 fois ses pics cette année. Je radote, je redis, je rabâche, je serine : les gros acteurs raflent toujours la mise. L'indice large américain a gagné 3,8% en un mois, pendant que son équivalent équipondéré perdait 2%. Ce différentiel s'explique par la hausse des grosses capitalisations de l'indice. Les valeurs moyennes sont toujours à la peine (l'indice Russell 2000 qui les suit est à 0 depuis le 1er janvier). Les professionnels de Wall Street sont à la fois effrayés et aimantés par cette fuite en avant. Goldman Sachs a relevé hier son objectif sur le S&P500 à 5600 points en fin d'année. Evercore ISI vise 6000. Le marché ne voit pas pourquoi les choses n'iraient pas encore mieux si la Fed commence à baisser ses taux sur le dernier quadrimestre 2024. C'est un moteur puissant, même s'il n'a pas encore réussi à électriser toute la cote. Les banquiers de la Réserve fédérale ont recentré leurs discours sur une seule baisse de taux cette année. Le marché s'en satisfait, même si les contrats à terme montrent qu'il table presque sur deux baisses de taux (le curseur est situé entre 1 et 2 baisses actuellement, mais très proche de 2). Les investisseurs américains sont notoirement plus optimistes que la Fed, c'est incontestable.

L'Europe a d'autres problèmes. La France est devenue l'épicentre de toutes les interrogations après l'avènement des renverseurs de table. Emmanuel Macron a renversé la grosse table en marbre de la salle à manger en lançant la dissolution de la chambre basse française. La gauche a renversé la table en formica pour mettre fin à ses désaccords. La droite a renversé la table basse alors qu'elle était assise dessus. L'extrême droite veut faire table rase et le centre s'est pris le coin de la table. Il reste une dizaine de jours avant le vote du premier tour, pour savoir qui sera infréquen-table ou po-table. En attendant, les investisseurs étrangers réduisent leur exposition et ceux qui restent attachés à la France cherchent les acteurs les plus sûrs. Les bureaux d'études recommandent les sociétés françaises peu exposées à l'hexagone, voire peu exposées à l'Europe. Nos compères d'AlphaValue ont mis en avant des titres qui ont une bonne notation crédit, qui ont un historique de dividende en hausse et qui affichent une notation de solidité des fondamentaux élevée. Parmi les entreprises cotées qui répondent à ces critères et qui réalisent 12% ou moins de leurs revenus en France, on retrouve Hermès, Sanofi, LVMH, STMicroelectronics, Dassault Systèmes, Airbus et GTT. Goldman Sachs a aussi mis en avant les acteurs du luxe dans sa propre analyse. En revanche, comme on l'a constaté juste après l'annonce de la dissolution, les concessionnaires comme Vinci et Aéroports de Paris ou les groupes bancaires comme Société Générale ou BNP Paribas sont tricards.

Il n'empêche, les marchés européens ont connu un répit hier, aidé par le rebond de la Bourse de Paris et quelques performances stables. Le CAC40 a repris 0,9% après avoir sombré de 2,7% vendredi. Les valeurs les plus attaquées la semaine dernière se sont un peu redressées, mais difficile d'être serein compte tenu de l'incertitude politique élevée qui règne. Même les secteurs-sanctuaires des derniers trimestres ont souffert, à l'image de la défense, qui paie les interrogations sur la cohésion européenne et sa future politique militaire.

L'actualité macroéconomique du jour sera dominée par deux indicateurs européens ce matin et trois aux Etats-Unis dans l'après-midi. La seconde lecture de l'inflation dans la zone euro et l'indicateur du moral des financiers allemands ZEW pour le vieux continent, puis les ventes de détail, la production industrielle et les stocks des entreprises outre-Atlantique. Il y aura aussi pas mal de discours de banquiers centraux américains, à la veille d'un jour férié. Wall Street sera en effet fermée mercredi pour le Juneteenth, qui marque l'émancipation des esclaves en 1865.

Aux Antipodes, la banque centrale australienne a maintenu le statu quo sur ses taux pour la cinquième fois consécutive, à 4,35%. La RBA a ajouté que le prochain mouvement pourrait aller dans n'importe quel sens en fonction des données macroéconomiques, ce qui semble avoir été interprété comme une approche moins souple que ce que le marché espérait.

En Asie Pacifique, Tokyo rebondit de 0,7% après une première séance ratée cette semaine. On prend les mêmes qu'hier en Chine mais on inverse : Hong Kong recule légèrement pendant que Shanghai progresse un peu. La vigueur de la tech à Wall Street soutient le KOSPI coréen et le TAIEX taiwanais, qui prennent respectivement 0,7% et 1%. L'Australie a terminé sur une hausse de 0,9%. Les indicateurs avancés européens évoluent dans le vert clair.

Les temps forts économiques du jour

La seconde lecture de l'inflation de mai dans la zone euro et l'indice ZEW de confiance des financiers allemands (11h00) précèderont trois statistiques américaines : les ventes de détail (14h30), la production industrielle (15h15) et les stocks des entreprises (16h00 . Tout l'agenda ici.

L'euro remonte un peu à 1,072 USD. L'once d'or est stable à 2323 USD. Le pétrole reprend son ascension, avec un Brent de Mer du Nord à 84,07 USD le baril et un brut léger américain WTI à 79,57 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,27%. Le bitcoin s'échange à 65 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adesso Se : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 120 EUR.

Aramis Group : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 5 à 4,40 EUR.

Befesa : Citigroup reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 37 à 34 EUR.

Bilfinger : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 51 à 61 EUR.

Carl Zeiss Meditec : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 102 à 75 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 68 à 56 EUR. Stifel maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours réduit de 88 à 65 EUR.

Fabege : Carnegie Group dégrade sa recommandation de conserver à vendre avec un objectif de cours de 80 SEK.

Givaudan : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 3800 à 4200 CHF.

Legrand : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 94 à 104 EUR.

Moncler : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 69 à 65 EUR.

NNIT : ABG Sundal Collier démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 140 DKK.

Nordnet Ab : SEB Bank améliore sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 212 SEK à 258 SEK.

Quadient : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 26,40 à 28,10 EUR.

SAF-Holland Se : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 19,50 à 21 EUR.

Schneider Electric : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 175 à 260 EUR.

STMicroelectronics : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 33 EUR à 42,50 EUR.

Symrise Ag : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 120 à 130 EUR.

Topdanmark A/S : SEB Bank dégrade son conseil d'achat à conserver avec un objectif de cours relevé de 345 DKK à 355 DKK.

TotalEnergies : Zacks maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 74 à 69 USD.

Wolters Kluwer : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 158 à 164 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Renault veut doubler les ventes de Dacia entre 2022 et 2030.

Les conditions du marché détournent les compagnies aériennes internationales du Brésil, selon Airbus.

Carrefour a racheté 29 millions d'actions en trois mois.

Alstom signe une nouvelle commande en Europe pour une valeur d’environ 670 millions d’euros.

ArcelorMittal annonce que la grève des travailleurs au Mexique interrompt la production d'acier.

Technip Energies et KPSP signent un accord de services à long terme avec KPO pour le développement du champ de Karachaganak au Kazakhstan.

Aéroports de Paris enregistre une augmentation de 8,4% du trafic au niveau du groupe en mai.

Euroapi et Priothera signent un accord de 5 ans pour un projet en oncologie.

Séché Environnement rachète la société singapourienne de gestion des déchets dangereux ECO pour 447 millions de dollars.

JCDecaux remporte un contrat publicitaire pour le métro de Rome.

L'Europe recommande d'utiliser NIS2+ de Genfit comme outil pour la détection de la MASH à risque.

Fermentalg lève 12,8 M€ à 0,40 EUR l'action, dont 96,5% auprès d'investisseurs professionnels.

Bio-UV rembourse par anticipation ses OC 2019 pour 1,5 M€ et élimine son dernier instrument dilutif.

Veom a levé 1,1 M€ à 0,25 EUR l'action.

Carbios et Tomra Textiles s’unissent pour accroître la circularité des textiles en polyester.

Arcure ouvre un bureau à Barcelone.

NHOA mandate Ledouble comme expert indépendant dans le cadre de l'OPA de TCC.

TME Pharma lance une augmentation de capital de 2,2 M€ à 0,1798 EUR l'action pour étendre son exploitation jusqu'à décembre.

Adomos est en redressement judiciaire… financé par un nouveau programme d'OCABSA avec ABO.

Les principales publications du jour : Vente-Unique...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

UBS propose de payer à ses clients 90% des fonds touchés par l'effondrement de Greensill.

Lufthansa renforce ses concessions sur les vols long-courriers pour obtenir l'accord de l'UE sur l'accord ITA, selon plusieurs sources.

Azelis achète CPS Chemicals, une société basée en Afrique du Sud.

L'industriel espagnol de la boulangerie Europastry vise une IPO de 500 M€ à Madrid.

Les principales publications du jour : Ashtead, Whitbread…

Des Amériques

Larry Culp, de GE Aerospace, a décliné la demande de Boeing de prendre la direction de l'entreprise, selon le WSJ.

Les États-Unis envisagent de mettre fin au programme de paiement anticipé pour les prestataires de Medicare touchés par le piratage de Change, la solution d'UnitedHealth.

Philip Morris suspend les ventes de Zyn.com dans tout le pays après une citation à comparaître fédérale aux Etats-Unis.

Petrobras va payer 3,7 milliards de dollars pour clore certains dossiers fiscaux au Brésil.

Apple met fin au service "acheter maintenant, payer plus tard" aux États-Unis et prévoit un nouveau programme de prêt.

La FTC prend des mesures à l'encontre d'Adobe et de ses dirigeants pour frais cachés.

Le Kansas accuse Pfizer d'avoir induit le public en erreur au sujet du vaccin COVID dans le cadre d'un procès.

Tesla propose une concertation autour de la méga-rémunération de Musk. Par ailleurs, le groupe poursuit Matthews, son ancien fournisseur, au sujet de secrets commerciaux concernant les batteries de véhicules électriques.

poursuit Matthews, son ancien fournisseur, au sujet de secrets commerciaux concernant les batteries de véhicules électriques. Le Venezuela envisage de prolonger la coentreprise pétrolière PDVSA-Chevron jusqu'en 2047.

Cheniere Energy augmente son rachat d'actions de 4 milliards de dollars.

NextEra Energy place 2 milliards de dollars d'actions.

Les actions de GameStop chutent après que le CEO a déclaré que le réseau de magasins allait se réduire.

Le chef du marketing Xbox de Microsoft part pour Roblox.

Diamond Offshore ferme la plate-forme pétrolière du golfe du Mexique et supprime des emplois.

La FDA américaine approuve le vaccin antipneumococcique de Merck & Co pour les adultes.

Les principales publications du jour : KB Home…

Du reste du globe

MGM China vise à lever 500 millions de dollars dans le cadre d'une opération rare d'émission d'obligations à haut rendement en Chine.

Les actionnaires de Toyota votent en faveur de la réélection du président du conseil d'administration.

La plateforme japonaise de bandes dessinées électroniques Infocom n'a pas encore pris de décision concernant l'offre de rachat de Blackstone.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.