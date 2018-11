PARIS, 6 novembre (Reuters) - La ministre française des Transports, Elisabeth Borne, et le président du directoire de la SNCF, Guillaume Pepy, ont inauguré mardi une "autoroute ferroviaire" qui doit permettre de transférer chaque année 31.000 camions de la route vers le rail entre Calais (Nord-Pas-de-Calais) et la banlieue de Turin.

Trois allers-retours hebdomadaires sont prévus entre le port français et la commune italienne d'Orbassano à l'ouverture de ce service, qui consiste à placer des remorques de poids-lourds sur des trains spéciaux empruntant les lignes existantes.

Deux allers-retours quotidiens sont prévus à terme sur ce trajet que les trains parcourront en 18 heures.

Viia, opérateur d'autoroutes ferroviaires de la SNCF, et Mercitalia, filiale du groupe ferroviaire public italien, sont impliqués dans l'exploitation de cette ligne.

Selon la SNCF, ce mode de transport offre l'avantage d'économiser environ 1,2 tonne de CO2 par remorque et par voyage, ce qui correspond à 37.200 tonnes d'émissions de CO2 en moins sur une année.

Cette inauguration est un "symbole de l'ambition forte que porte le gouvernement pour la relance du fret ferroviaire, concrétisée par d'importantes décisions prises ces derniers mois comme la limitation de la hausse des péages fret au niveau de l'inflation", a déclaré Elisabeth Borne, citée dans le communiqué de la SNCF.

Une poignée d'autres autoroutes ferroviaires sont en service en France, dont l'une reliant Le Boulou (Pyrénées-Orientales) à Bettembourg, au Luxembourg, et de nouvelles sont en projet, notamment entre Calais et le Sud-Ouest et entre la région parisienne et Barcelone. (Simon Carraud, édité par Yves Clarisse)