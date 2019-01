Inauguration des plus grandes mosquée et église d'Egypte

LE CAIRE, 6 janvier (Reuters) - Le président égyptien Abdel Fattah al Sissi a inauguré dimanche, à la veille du Noël orthodoxe, la plus grande église et la plus grande mosquée d'Egypte dans la future capitale administrative du pays en train de sortir du désert.

Les coptes, la plus grande minorité chrétienne du Proche-Orient, ont été invités à participer en fin de journée à une messe de minuit dans la cathédrale de la Nativité tout juste sortie du sable.

Régulièrement cible des djihadistes, les coptes se disent souvent discriminés par les lois égyptiennes qui favorisent les musulmans et rendent notamment très difficile la construction et la rénovation d'églises. Ils dénoncent aussi l'impunité dont bénéficient trop souvent leurs agresseurs.

Arrivé au pouvoir après avoir renversé le président Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans, Abdel Fattah al Sissi, très critiqué par les défenseurs des droits de l'homme pour sa répression tous azimuts, a voulu faire de l'inauguration de la nouvelle église un symbole de tolérance.

"C'est un moment important dans notre histoire", a déclaré le président égyptien en présence du patriarche copte orthodoxe Théodore II et du grand imam de la mosquée d'Al Azhar, le cheikh Ahmed al Tayeb. "Nous sommes un et nous demeurerons un", a-t-il ajouté à l'intention de ses compatriotes.

Le président Sissi a annoncé en 2015 la construction d'une ville entièrement nouvelle en plein désert, à une cinquantaine de kilomètres du Caire, pour soulager la capitale actuelle, totalement saturée. La ville devrait commencer à accueillir cette année les ministères et les principales administrations.

