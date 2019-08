Incendie à la Grande Canarie, 8.000 personnes évacuées

TEJEDA, Espagne, 19 août (Reuters) - L'incendie qui fait toujours rage lundi sur l'île espagnole de la Grande Canarie a entraîné au total l'évacuation de 8.000 personnes.

Le feu a pris samedi près de Tejeda dans une zone montagneuse. Sa progression sur plusieurs fronts est favorisée par des vents violents, des températures élevées et un air sec.

"L'incendie reste hors de contrôle. C'est un incendie très grave", a déclaré une porte-parole des services de protection civile.

Seize avions et hélicoptères ainsi que plus de 700 pompiers sont mobilisés

Les flammes ont jusqu'ici parcouru plus de 3.400 hectares. (Ashifa Kassam et Borja Suarez Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André pour le service français)