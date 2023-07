Berne (awp/ats) - L'incendie de forêt de Bitsch, dans le Haut-Valais, touche un canton habitué à combattre les flammes. Avec le réchauffement climatique, les cantons du nord de la Suisse, dont la majorité des romands, doivent cependant s'attendre et se préparer à un danger accru.

Les incendies de forêt vont probablement augmenter en fréquence et en ampleur, souligne mercredi la Coordination suisse des sapeurs pompiers (CSSP) dans un communiqué.

Actuellement, les cantons disposant d'une expertise spécifique en la matière sont le Tessin, le Valais et les Grisons. Les autres cantons sont cependant également appelés à renforcer leur formation et leur matériel pour lutter efficacement contre ce danger naturel.

La CSSP relève que tous cantons ont déjà mis en place ou sont en train d'élaborer des concepts de lutte contre les incendies de forêt et de végétation. L'organisation a élaboré en outre un manuel sur ce thème pour définir processus et tactiques d'intervention.

Alors que les 90% des incendies sont déclenchés par l'action humaine, la sensibilisation et l'information de la population figurent en bonne place parmi les mesures prônées par le Conseil fédéral. Le gouvernement a présenté en janvier 2022 un rapport sur la lutte et la prévention des incendies de forêt.

"Un grand progrès"

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) est la principale entité chargée de mettre en oeuvre ces mesures. Il a lancé en mars dernier une nouvelle interface, la plateforme IGNIS, qui fournit pour la première fois aux autorités cantonales des indications sur le danger journalier à l'échelle nationale.

Elle se base sur des indices tels que le degré de sécheresse des sols forestiers et la potentielle propagation du feu. Cet outil représente un "grand progrès technique", affirme Stefan Beyeler, chef de la section Protection et santé des forêts à l'OFEV.

Le rapport du Conseil fédéral relève que les sapeurs-pompiers des cantons du Plateau, moins habitués à combattre les feux que leurs collègues du sud des Alpes, "sont parfois insuffisamment formés et équipés pour les incendies de forêt".

M. Beyeler indique que certains cantons du nord des Alpes ont commencé à organiser des formations et à acquérir des équipements spécifiques. Certains ont mis sur pied des entités dédiées aux feux de forêt.

La mise en garde de l'ONU

Pour les incendies de forêt, le degré de danger dépend principalement de deux composantes: la sécheresse et le vent, explique à Keystone-ATS Marco Conedera, chercheur à l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL). Ce dernier dessèche en effet le sol et favorise la propagation des flammes. La chaleur de l'été est un facteur de risque important.

Malgré les périodes de sécheresse prolongées de plus en plus fréquentes en Suisse aussi, il n'y a actuellement pas de tendance à l'augmentation dans le pays, selon M. Conedera. Cela s'explique par une meilleure prévention, selon lui.

D'après la base de données SwissFire, alimentée par les cantons et gérée par le WSL, un peu plus de 100 feux sont recensés en moyenne chaque année dans la Confédération. Ils brûlent une surface d'environ 160 hectares, principalement au sud des Alpes. La tendance est stable sur ces vingt dernières années.

Cependant, dans un rapport publié en février, l'ONU prédit que les feux de forêt extrêmes doubleront d'ici à 2100, notamment à cause du changement climatique. Les régions de l'Europe centrale, jusqu'ici plutôt épargnées, seront particulièrement touchées. Une bonne partie de l'Europe a d'ailleurs été frappée par des incendies importants ces dernières années.

ats/ck