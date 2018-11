Incendie en Californie: les recherches de victimes facilitées par l'arrêt des pluies

(Bilan actualisé, 85 morts)

25 novembre (Reuters) - Les autorités ont intensifié samedi leurs opérations de recherches de restes de victimes de l'incendie qui a ravagé le nord de la Californie grâce à l'arrêt des précipitations, mais de nouvelles pluies sont attendues la semaine prochaine, ce qui risque de provoquer des glissements de terrain.

L'incendie "Camp Fire" s'est déclaré le 8 novembre et a réduit en cendres Paradise, ville de 27.000 habitants dans le comté de Butte, à 280 km au nord de San Francisco, faisant 85 morts, selon un nouveau bilan fourni par le shérif du comté de Butte.

Près de 14.000 structures, principalement des habitations, ont été détruites dans et autour de Paradise et plus de 475 personnes sont toujours portées disparues, selon le shérif du comté de Butte, Kory Honea. Ce dernier a prévenu que les restes de certaines victimes pourraient ne jamais être retrouvés.

Entre 5 et 8 cm de précipitations sont tombées ces derniers jours, transformant les cendres des structures détruites en boue, rendant difficile le travail des équipes qui recherchent les restes humains parmi les débris.

Des pluies équivalentes sont attendues à partir de mercredi et pourraient durer jusqu'à samedi prochain, a indiqué David Roth, météorologue au Weather Prediction Center.

Les flammes du Camp Fire ont ravagé plus de 62.000 hectares, soit près de six fois la superficie de Paris.

Grâce aux pluies récentes, l'incendie était contenu samedi à 98%, ont indiqué les autorités, qui ont par ailleurs prévenu qu'elles allaient lever les ordres d'évacuation dans certaines zones situées au sud de Paradise. (Andrew Hay au Nouveau-Mexique, Alex Dobuzinskis à Los Angeles et Gabriella Borter à New York; Arthur Connan pour le service français)