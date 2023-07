Janet est plus forte que Jerome

En attendant quelques résultats d'entreprises et des statistiques macro aux Etats-Unis aujourd'hui, les marchés actions ont affiché des parcours très disparates en début de semaine, avec deux constantes : la technologie brille et la Chine sème le trouble. Ce matin, on détaille les grandes évolutions de la veille, de LVMH à ArgenX en passant par Broadcom, auxquelles viennent s'ajouter une digression sur les titres d'articles et le retour des promoteurs chinois sous les feux de la rampe.