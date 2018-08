Incendies-Le ministre grec de la Protection civile démissionne

ATHENES, 3 août (Reuters) - Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, a accepté vendredi la démission du ministre de la Protection civile, Nikos Toskas, dans la foulée des incendies dévastateurs qui ont fait 89 morts et des dizaines de blessés le 23 juillet près d'Athènes, ont annoncé les services du chef du gouvernement.

Toskas avait déjà voulu démissionner, juste après les incendies, mais Alexis Tsipras lui avait demandé de rester en fonctions.

Le ministre a réitéré sa demande vendredi lors d'une rencontre avec le Premier ministre, maintenant que la "situation d'urgence" s'est calmée.

Les attributions de Nikos Toskas seront prises en charge par le ministre de l'Intérieur, Panos Skourletis.

L'opinion publique grecque a reproché au gouvernement de ne pas avoir réagi assez rapidement et correctement aux incendies, qui ont ravagé un secteur à une trentaine de kilomètres à l'est d'Athènes, le long du littoral, et notamment la localité côtière de Mati. (Michele Kambas; Eric Faye pour le service français)