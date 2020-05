Incitations inopportunes de la caisse de chômage Unia: la SSE demande que toute la lumière soit faite

Le syndicat Unia est la seule caisse de chômage de Suisse à facturer ses prestations à la Confédération sous forme de montants forfaitaires peu transparents. Selon le journal «Luzerner Zeitung», le monde politique ne reste pas les bras croisés.

Le système de la caisse de chômage d'Unia donnerait de fausses incitations. Unia, qui a demandé la mise à l'arrêt de secteurs entiers pendant la crise du coronavirus, profiterait ainsi de l'augmentation du nombre de chômeurs, estime le Conseiller aux États lucernois Damian Müller. La Société Suisse des Entrepreneurs SSE demande que la lumière soit faite sur cette affaire.

Comme le rapportent ce mercredi le journal «Luzerner Zeitung» et d'autres titres de l'éditeur CH Media sur leurs portails en ligne, la Confédération a versé à Unia une indemnité de 49,4 millions de francs en 2019. Le fait que le syndicat perçoive un montant forfaitaire au lieu de facturer en détail ses prestations sera désormais abordé sur le plan politique. Le Conseiller aux États PLR Damian Müller demande la suppression de cette facturation forfaitaire. «La raison de cette demande est évidente: Unia en profite, car elle perçoit plus d'argent du fonds de l'assurance-chômage pour ses frais administratifs», affirme Damian Müller dans la «Luzerner Zeitung». Celui-ci estime qu'il s'agit d'incitations inopportunes et qu'il faut les supprimer.

Pendant la pandémie de Covid-19 notamment, Unia a mené une campagne offensive contre la stratégie différenciée du Conseil fédéral en demandant la mise à l'arrêt de secteurs économiques entiers. Aujourd'hui encore, Unia tente de discréditer l'exécution des contrôles en remettant en cause et en dénigrant systématiquement les rapports sur le respect des mesures de protection du SECO et de la Suva. Dans ce contexte, le fait que le syndicat perçoive des frais pour chaque personne au chômage supplémentaire laisse un goût amer. La Société Suisse des Entrepreneurs SSE exige la transparence en matière de facturation des frais administratifs de l'assurance-chômage et la suppression dans les meilleurs délais des incitations inopportunes liées aux facturations forfaitaires.