Inde-Au moins six morts suite à une explosion dans une usine chimique

LUCKNOW, Inde, 4 juin (Reuters) - Au moins six personnes ont été tuées et 20 autres blessées dans l'explosion survenue samedi dans une usine chimique dans le district de Hapur dans le nord de l'Inde, a fait savoir la police.

L'explosion a eu lieu après l'éclatement d'une chaudière sur le site industriel qui se situe à 60 kilomètres de New Delhi.

La police a indiqué que les opérations de secours étaient en cours et que le bilan de l'explosion pourrait s'aggraver en raison de blessures graves de certains blessés.

Les accidents industriels sont fréquents en Inde et sont souvent liés au non respect des normes de sécurité et à des contrôles laxistes de la part des autorités. (Reportage Saurabh Sharma, version française Matthieu Protard)