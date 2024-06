FIROZPUR/CALCUTTA (Reuters) - Les Indiens sont invités ce samedi à participer la dernière phase du vote pour les élections législatives, dont le Premier ministre Narendra Modi et ses concurrents ont dit qu'ils les remporteraient, alors que plusieurs régions sont confrontées à des températures extrêmes.

Le vote, auquel près d'un milliard de personnes pouvait participer et qui s'est déroulé en sept phases, a débuté le 19 avril dernier et doit se terminer samedi.

Plus de 100 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales dans les huit Etats et territoires où se déroulera le scrutin samedi.

"Nous appelons tous les électeurs se présenter en grand nombre et à voter", a dit Narendra Modi lorsque les bureaux de vote ont ouvert. "Ensemble, rendons notre démocratie plus dynamique et participative."

Narendra Modi, chef du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP), a bon espoir de remporter un troisième mandat consécutif.

Rahul Gandhi, chef du plus grand parti d'opposition du Congrès et principal rival de Modi, a toutefois mené une campagne acharnée qui a semé le doute sur une victoire facile de Narendra Modi.

Les températures extrêmes ont perturbé le scrutin. Les autorités ont indiqué que près d'une vingtaine de responsables des élections étaient morts, probablement après avoir souffert de coups de chaleur, dans les Etats du Bihar et de l'Uttar Pradesh en amont du vote vendredi.

Narendra Modi et Rahul Gandhi ont chacun prédit la défaite de l'autre, estimant que leurs alliances respectives seraient chargées de former le prochain gouvernement.

Les résultats sont attendus le 4 juin.

(Adnan Abidi à Firozpur, Subrata Nag Choudhury à Calcutta, rédigé par Shivam Patel; version française Camille Raynaud)