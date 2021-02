Inde-Des dizaines de morts redoutés après la rupture d'un glacier de l'Himalaya

NEW DELHI, 7 février (Reuters) - La rupture d'une partie d'un glacier de l'Himalaya a provoqué dimanche des inondations dans le nord de l'Inde, ont annoncé les autorités, qui disent craindre 100 à 150 morts dans le district de Chamoli dans l'Etat d'Uttarakhand.

Sur des images diffusées par les chaînes de télévision locales et l'agence ANI, partenaire de Reuters, on peut voir la rivière Alaknanda, alimentée par ce glacier, sortir de son lit et ses eaux emporter tout sur leur passage, notamment une partie d'un barrage. (Krishna N. Das. Jatindra Dash et Saurabh Sharma Version française Bertrand Boucey)