NEW DELHI, 30 juin (Reuters) - Le bilan des pluies diluviennes de cette semaine s'élève à 11 morts à New Delhi dont quatre personnes qui se sont noyées dans des passages souterrains submergés, rapporte le Times of India, tandis que le trafic aérien a été très perturbé dans la capitale indienne.

New Delhi, qui a connu au début du mois l'une des pires vagues de chaleur de son histoire, a été confrontée le 28 juin à des chutes de pluies sans précédent depuis des décennies, les précipitations tombées en une seule journée ayant dépassé la moyenne de la ville pour l'ensemble du mois.

Les pluies torrentielles ont provoqué l'effondrement du toit de l'un des trois terminaux du principal aéroport de Delhi, perturbé les vols, inondé les passages souterrains, provoqué des embouteillages massifs et des coupures d'eau et d'électricité dans certaines parties de la ville.

Près de 60 vols ont été annulés à l'aéroport principal de New Delhi au cours des dernières 24 heures, selon les données de la plate-forme de suivi des vols Flightaware.

Les opérations étaient largement revenues à la normale dimanche, la plupart des vols du terminal touché ayant été détournés vers les deux autres, a déclaré un responsable de l'aéroport, qui n'a toutefois pas exclu d'éventuelles annulations de vols dans le courant de la journée.

L'aéroport de Delhi est l'un des plus grands et des plus fréquentés du pays. (Reportage de Shivangi Acharya à New Delhi, rédigé par Sonali Paul, version française Benjamin Mallet)