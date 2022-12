Inde-Le brouillard perturbe le trafic aérien et ferroviaire à New Delhi

NEW DELHI, 27 décembre (Reuters) - Une vague de froid s'est abattue sur New Delhi avec des températures minimales allant jusqu'à 5,6°C et un brouillard qui a perturbé le trafic aérien et ferroviaire de la capitale indienne mardi matin.

L'aéroport de Delhi a annoncé sur Twitter qu'avec une visibilité de seulement 50 mètres dans certaines zones, les vols non équipés pour fonctionner dans de telles conditions "pourraient être affectés".

D'après les médias locaux, 15 trains à destination de New Delhi étaient également en retard à cause du brouillard.

Le service météorologique indien (IMD) a indiqué dans un bulletin que le "brouillard dense et très dense" était susceptible de persister dans certaines parties de la ville au cours des 24 prochaines heures en raison du peu de vent et d'un fort taux d'humidité.

"Son intensité et sa envergure devraient diminuer par la suite", a déclaré l'IMD.

L'IMD prévoit également des vagues de froid dans certaines régions du nord-ouest du pays, et notamment à Delhi, au cours des deux prochains jours. (Reportage Sakshi Dayal ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)