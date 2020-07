Inde: Yes Bank prévoit de lever 2 milliards en Bourse

Bombay (awp/afp) - La banque indienne Yes Bank, au bord de la faillite en début d'année, a annoncé jeudi son intention de lever 150 milliards de roupies (1,77 milliard d'euros) à la Bourse de Bombay.

Le quatrième établissement bancaire privé du pays, grevé par les créances toxiques, a été placé en mars sous tutelle de la Reserve Bank of India (RBI) et a établi un plan de renflouement avec le soutien de huit banques publiques.

Parmi elles figure la plus grande du pays, la State Bank of India (SBI), qui y a investi 72,5 milliards de roupies (850 millions d'euros).

Yes Bank, dont le titre progressait jeudi après cette annonce, va désormais s'attacher à renforcer son capital via cette offre publique qui aura lieu du 15 au 17 juillet, selon un communiqué boursier.

L'Inde fait face à une pénurie de liquidités après le quasi-effondrement il y a plus d'un an du prêteur IL&FS, l'un des plus gros intermédiaire financier du pays de 1,3 milliard d'habitants, très présent dans le crédit à la consommation.

Cette faillite, qui a nécessité un sauvetage en urgence du gouvernement, a rendu les banques frileuses dans l'octroi des crédits, et ce alors que la troisième économie d'Asie a pâti des mesures de confinement instaurées pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Les craintes d'une récession ont incité le gouvernement à autoriser de nombreuses entreprises à reprendre leurs activités en juin, malgré l'augmentation des cas de contamination, qui ont maintenant dépassé les 760 000.

