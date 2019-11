Inde: la croissance décélère encore à 4,5%, un plus bas depuis 6 ans

Bombay (awp/afp) - La croissance indienne est tombée à 4,5% pour le trimestre de juillet à septembre, contre 7% un an plus tôt, un plus bas depuis six ans, selon des chiffres publiés vendredi par le gouvernement.

Au trimestre précédent, la hausse du PIB avait été de 5%. La croissance actuelle est bien en deçà des 8% nécessaires, selon des économistes, pour créer les nombreux emplois à même d'absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail (1,2 million par mois).

Cette faiblesse de la croissance constitue un défi de taille pour le gouvernement conservateur du Premier ministre, Narendra Modi, qui cherche à faire redémarrer l'économie alors que la demande s'est contractée et que le taux de chômage est à un plus haut depuis les années 1970.

Ces derniers mois, le gouvernement, arrivé au pouvoir en mai, a annoncé des réformes, notamment pour assouplir les restrictions à l'investissement étranger dans plusieurs secteurs clés. Et il a décidé d'engager des privatisations.

La banque centrale indienne (Reserve Bank of India, RBI) a baissé ses taux d'intérêt cinq fois de suite cette année pour essayer de faire redémarrer les prêts.

Les économistes s'attendent à ce que la RBI annonce jeudi une nouvelle baisse des taux. Ils sont déjà à un plus bas depuis 9 ans.

