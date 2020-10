Inde: le FMI prévoit une contraction record du PIB en 2020

New Delhi (awp/afp) - L'Inde verra son PIB annuel se contracter de 10,3% à cause du coronavirus, la plus forte chute parmi les principaux pays émergents et la pire depuis son indépendance en 1947, a estimé mardi le FMI.

Avant même la pandémie, la troisième économie d'Asie connaissait un ralentissement et la conjonction des effets du virus sur l'activité mondiale avec ceux d'un confinement comptant parmi les plus stricts lui a porté un coup sévère.

Dans son dernier rapport sur l'économie mondiale, le Fonds monétaire international prévoit que le produit intérieur brut indien reculera de 10,3% durant l'année budgétaire qui s'achève le 31 mars 2021, revoyant ainsi en nette baisse ses prévisions de juin qui tablaient sur une contraction de 4,5%. En avril, le FMI tablait encore sur une croissance de 1,9%.

Pour 2021/2022, l'Inde devrait enregistrer une croissance de 8,8%, prévoit le FMI.

Le recul prévu du PIB de 10,3% pour l'année en cours est le plus important parmi les grandes économies, hormis l'Italie et l'Espagne, et le plus important au sein des principaux pays émergents.

Parmi les autres pays du groupe des BRICS, l'économie se contractera de 5,8% pour le Brésil, 4,1% pour la Russie, 8% pour l'Afrique du Sud tandis que la Chine enregistrera une croissance de 1,9%, selon le rapport du FMI.

La reprise mondiale devrait être longue à venir, inégale et incertaine, estime-t-il, alors que les perspectives se sont dégradées pour certaines économies émergentes, hormis la Chine, mais y compris l'Inde.

Sur le trimestre d'avril à juin, le premier de l'année budgétaire indienne qui va du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le PIB indien a chuté de 23,9%, selon les chiffres officiels.

Ce trimestre avait été marqué par deux mois d'un brutal confinement national imposé fin mars. La mise à l'arrêt de ce pays de 1,3 milliard d'habitants avait laissé du jour au lendemain sans source de revenus des dizaines de millions de personnes, essentiellement des travailleurs migrants de l'économie informelle.

Le gouvernement lève depuis progressivement les restrictions afin de relancer l'économie. Il a annoncé lundi de nouvelles mesures pour stimuler la consommation avant la saison des fêtes de Dussehra (25 octobre), Diwali (14 novembre) et Noël.

Le coronavirus continue toutefois de ravager le pays qui compte plus de sept millions de contaminations, faisant de l'Inde le deuxième pays le plus touché au monde en nombre de cas derrière les Etats-Unis, avec près de 110.000 décès.

afp/rp