Inde: le plan de restructuration de Yes Bank approuvé

New Delhi (awp/afp) - Le plan de restructuration de la Yes Bank soutenu par la banque centrale indienne a été approuvé par le gouvernement et les limites de retrait de liquidités seront levées, selon des sources officielles.

Huit banques - menées par la banque publique State Bank of India (SBI) - se sont engagées à investir dans ce plan, approuvé par le gouvernement, a déclaré la Yes Bank dans un dépôt réglementaire samedi.

Les limites de retrait pour les clients seront levées mercredi, a-t-elle ajouté.

"Nous faisons partie intégrante du système financier et nous devons soutenir les autres banques quand elles sont en difficulté", a déclaré Deepak Parekh, président de HDFC, une des banques impliquées dans le plan, dimanche au Times of India.

"Nous sommes raisonnablement convaincus que la banque sera remise sur pied", a-t-il ajouté.

Quatrième établissement bancaire privé du pays, la banque est grevée par des créances toxiques.

La semaine dernière, la banque centrale indienne, la Reserve Bank of India (RBI), en a pris le contrôle en vue d'un plan de sauvetage, passant par une prise de participation de 49% de la SBI dans l'établissement en crise.

La SBI avait ainsi indiqué jeudi qu'elle allait investir 72,50 milliards de roupies (977 millions de dollars) dans l'établissement.

Le 5 mars, la banque centrale avait également limité le montant des retraits des clients à 50.000 roupies (environ 600 euros) sur 30 jours.

La Yes Bank avait annoncé le 7 mars une perte nette de 185,6 milliards de roupies pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre un bénéfice de 10,2 milliards de roupies pour la même période en 2018.

afp/rp