Inde: nouvelle hausse du taux directeur à 6,25%

Bombay (awp/afp) - La Banque centrale indienne a relevé mercredi son taux directeur pour la cinquième fois cette année le portant à 6,25%, soit une hausse de 35 points de base, tandis que l'inflation dans le pays "devrait se modérer".

En septembre, la Reserve Bank of India (RBI) avait haussé son principal taux d'intérêt pour la quatrième fois en cinq mois, représentant alors une augmentation totale de 190 points de base cette année.

La décision de la RBI, conforme aux attentes du marché, intervient quelques jours après un discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, qui signalait que "le moment de ralentir le rythme des hausses de taux pourrait intervenir dès la réunion de décembre".

La troisième plus grande économie d'Asie a fortement rebondi, depuis la pandémie de coronavirus, avec un des taux de croissance les plus rapides au monde mais elle est à présent confrontée à la hausse des prix résultant de l'envolée des cours des matières premières.

"La croissance du PIB en Inde reste résiliente et l'inflation devrait se modérer", a déclaré le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, dans une émission diffusée sur internet.

"Mais la bataille contre l'inflation n'est pas terminée", a-t-il averti, "les points de pression d'une inflation élevée et rigide, et l'exposition de l'inflation des denrées alimentaires à des facteurs internationaux et à des événements météorologiques, persistent", a expliqué M. Das.

Cette année, la hausse des prix à la consommation s'est située régulièrement au-delà de l'objectif de 2% à 6% de la Banque centrale. Elle a atteint un niveau record de 7,79% sur un an en avril, avant de retomber à 7,01% en juin.

Selon les données les plus récentes, l'inflation a légèrement ralenti à 6,77% en octobre après avoir atteint à 7,41% en septembre, un plus haut depuis cinq mois.

La RBI a maintenu ses prévisions d'inflation à 6,7% pour l'exercice fiscal en cours, qui se termine en mars, mais a réduit ses prévisions de croissance de 7% à 6,8%.

L'Inde importe plus de 80% de ses besoins en pétrole brut et la hausse du prix de l'essence a eu un effet d'entraînement sur les prix à la consommation pour les 1,4 milliard d'habitants du pays.

Les exportations indiennes sont tombées à 29,78 milliards de dollars en octobre, soit leur niveau le plus bas en 20 mois, en raison de l'inflation élevée et des craintes de récession affectant la demande sur les principaux marchés étrangers.

La roupie indienne a connu des pertes record cette année, chutant jusqu'à 10% par rapport au dollar américain tandis que le billet vert se reprenait.

Toutefois, la monnaie indienne s'est révélée plus résistante que celle de ses voisins asiatiques, grâce à l'intervention régulière de la RBI.

La croissance de l'activité économique de l'Inde mesurée par l'évolution du PIB a ralenti à 6,3% sur un an au troisième trimestre clos en septembre, selon les données officielles publiées la semaine dernière.

afp/jh