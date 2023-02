Inde: petite hausse du taux directeur, l'inflation restant "revêche"

Bombay (awp/afp) - La Banque centrale de l'Inde a relevé son taux directeur mercredi de 25 points de base à 6,5%, maintenant une politique monétaire resserrée tout en mettant en garde contre une inflation de base "revêche".

Il s'agit de la sixième et plus faible hausse du taux directeur décidée par la Reserve Bank of India (RBI) depuis mai 2022, fixé alors à 4,0%.

Cette décision est conforme aux attentes du marché qui s'attendait à ce que la RBI change sa position politique de neutre à accommodante, comptant toutefois que ce serait la dernière hausse du cycle actuel.

Mais le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a laissé la porte ouverte à un autre resserrement.

"L'inflation des prix à la consommation en Inde est passée en dessous du niveau de tolérance supérieur en novembre et décembre 2022", a-t-il déclaré dans une vidéo conférence, et de prévenir : "l'inflation de base reste cependant revêche".

"L'inflation devrait se modérer en 2023-2024 pour se situer au-dessus de l'objectif de 4,0%", a-t-il précisé.

M. Das a ajouté que les perspectives étaient assombries par "les incertitudes persistantes liées aux tensions géopolitiques, la volatilité des marchés financiers mondiaux, la hausse des prix des matières premières non pétrolières et la volatilité des prix du pétrole brut".

En janvier, la Banque centrale de Malaisie a maintenu ses taux inchangés, tandis que l'Indonésie et les Philippines ont signalé que leurs cycles respectifs de hausse des taux touchaient à leur fin.

La Banque centrale européenne (BCE) est restée belliqueuse, tandis que la Réserve fédérale américaine (Fed) a réduit l'ampleur de ses hausses de taux ces derniers mois.

Le patron de la Fed Jerome Powell a averti mardi que la route serait "longue, voire cahoteuse" pour retrouver une inflation basse, prévenant que si l'économie restait trop forte, de nouvelles hausses de taux seraient nécessaires.

En Inde, l'inflation à la consommation a diminué à 5,72% en décembre, contre 5,88% en novembre, juste en dessous de l'objectif maximum de 6% fixé jusque-là par la RBI.

La troisième plus grande économie d'Asie a fortement rebondi, depuis la pandémie de coronavirus, avec un des rythmes de croissance les plus rapides au monde mais elle a subi la hausse des prix résultant de l'envolée des cours des matières premières.

L'inflation avait grimpé jusqu'à 7,79% en avril.

Au cours de l'exercice 2021-22, le pays de 1,4 milliard d'habitants a été la grande économie à la croissance la plus rapide, à 8,7%.

En plein essor, elle devrait tout de même ralentir, bien qu'à un rythme toujours soutenu de 7,0%, pour l'exercice se terminant au 31 mars, selon une prévision publiée par l'Office national des statistiques en janvier.

afp/ol