Inde: rebond record du PIB entre avril et juin, après la pandémie de 2020

Bombay (awp/afp) - L'activité économique indienne a connu un rebond record de 20,1% entre avril et juin par rapport à la même période de l'année précédente, marquée par la pandémie, selon des chiffres officiels publiés mardi, entraînée par l'industrie manufacturière et les secteurs de la construction.

Il s'agit de la plus forte croissance trimestrielle observée depuis que New Delhi a commencé à publier des statistiques trimestrielles en 1996. le chiffre était attendu par les analystes, après la chute historique du PIB de 24,4% lors de la même période l'an passé lorsque de nombreuses entreprises se sont arrêtées.

Les exportations ont progressé de 39% sur un an.

"L'activité économique est repartie depuis juillet et a conservé son élan", a déclaré à l'AFP un économiste de la Mahindra Bank, Upasna Bhardwaj.

"Comme le rythme de vaccination augmente, nous nous attendons à ce que l'élan continue, bien que nous restions préoccupés par l'évolution du nombre de personnes touchées par le variant Delta".

Par rapport au trimestre précédent le PIB de la troisième économie d'Asie a reculé de 16,9%, selon une estimation de l'AFP, reflétant l'effet de la reprise des infections au coronavirus et des décès en avril et mai.

Le gouvernement n'a pas publié d'estimations de l'évolution du PIB du trimestre par rapport au précédent.

Les prévisions de croissance de l'Inde ont été révisées en baisse par les analystes à cause des incertitudes sur le degré de gravité auquel a été touchée l'économie.

Le FMI a révisé en baisse de 12,5% à 9,5% sa prévision de croissance pour 2021/2022.

Malgré cela l'Inde qui compte 1,3 milliard d'habitants est le pays qui devrait croître plus que tout autre en 2021, après la chute record du PIB de 7,3% l'année précédente.

Il y a des craintes qu'une nouvelle vague de Covid-19 touche l'Inde dans les prochains mois.

Le nombre de cas de Covid a dépassé les 40'000 la semaine passée, avec une forte hausse des infections dans l'Etat du sud de Kerala, après un festival local important.

Kerala a depuis imposé un couvre-feu à partir de la semaine prochaine pour freiner la hausse du nombre de cas.

Le rythme de vaccinations a augmenté significativement dans le pays lors des récentes semaines, les autorités distribuant plus de 10 millions de doses de vaccins en un seul jour pour la première fois.

L'Inde a enregistré plus de 32 millions d'infections et presque 439'000 décès, le chiffre le plus haut du monde après celui des Etats-Unis.

Mais les experts estiment que ce chiffre a été sous-estimé et pourrait être en réalité beaucoup pus élevé.

