Inde: un demi-million de malades du Covid-19 attendus à Delhi à fin juillet

New Delhi (awp/afp) - La capitale indienne New Delhi s'attend à compter plus d'un demi-million de malades du nouveau coronavirus d'ici fin juillet, soit une multiplication par près de vingt en deux mois, a annoncé mardi le gouvernement local.

Le mégapole de 20 millions d'habitants recense à ce jour 874 morts de la maladie Covid-19 sur 29.943 cas confirmés. De nombreux témoignages font état d'hôpitaux et d'établissements funéraires déjà sous pression.

"Nous allons avoir besoin d'au moins 80.000 lits pour 550.000 contaminations à Delhi d'ici au 31 juillet", a déclaré à la presse Manish Sisodia, numéro deux du gouvernement de la capitale indienne, à la sortie d'une réunion consacrée à la crise sanitaire avec des hauts responsables de la ville.

Selon lui, le nombre de malades du nouveau coronavirus à Delhi s'élèvera à 44.000 au 15 juin, 100.000 au 30 juin et 225.000 au 15 juillet. Le bilan officiel de la pandémie en Inde est actuellement de 7.466 morts pour 266.598 cas recensés.

La semaine dernière, le ministre de la Santé de Delhi avait indiqué qu'environ 9.000 lits pour des patients de la maladie Covid-19 étaient disponibles dans la ville.

Ces projections inquiétantes surviennent au moment où l'Inde sort du confinement draconien en vigueur depuis fin mars à travers le géant d'Asie du Sud, qui a ravagé son économie. Les centres commerciaux et lieux de culte ont notamment rouvert lundi dans la plupart des États du pays, dont Delhi. Les liaisons aériennes internationales n'ont pas encore repris.

Le propre chef de l'exécutif de la capitale, Arvind Kejriwal, s'est placé lundi à l'isolement après l'apparition de symptômes laissant penser à une contamination au nouveau coronavirus. Les résultats de son test de dépistage sont attendus.

La capitale a pour l'instant été relativement épargnée par l'épidémie de coronavirus, en comparaison avec Bombay. Le centre des affaires de l'Inde, foyer de 18 millions de personnes, est la ville plus touchée dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants et compte pour le moment deux fois plus de cas que Delhi.

Les experts s'attendent à ce que l'épidémie de Covid-19 n'atteigne son pic qu'en juin-juillet en Inde.

