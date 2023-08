Le fabricant de vaccins Indian Immunologicals Limited (IIL) prévoit de lancer commercialement son vaccin contre la dengue au début de 2026, a déclaré un haut dirigeant, alors que la course au développement du premier vaccin de ce type dans le pays s'intensifie.

La dengue, une maladie transmise par les moustiques, est devenue ces dernières années un problème majeur de santé publique en Inde, avec 31 464 cas de dengue et 36 décès liés à cette maladie signalés entre janvier et le 31 juillet 2023.

Alors que sa propagation avait diminué pendant la pandémie, on a observé une hausse de 333 % entre 2020 et 2021 et une augmentation de 21 % du nombre de cas entre 2021 et 2022, selon le National Center for Vector Borne Diseases Control.

Le directeur général de l'IIL, K.Anand Kumar, a déclaré que les essais préliminaires du vaccin menés sur environ 90 personnes âgées de 18 à 50 ans n'ont révélé aucun effet indésirable.

"Nous sommes sur le point d'achever les essais de la phase 1 et nous passerons à l'étape suivante. Tout cela prendra au moins deux à trois ans. Nous envisageons donc le lancement commercial du vaccin en janvier 2026", a déclaré M. Kumar.

Les essais préliminaires visent à déterminer le facteur de sécurité et l'efficacité dans une faible mesure, a précisé M. Kumar.

L'Institut national de la santé (NIH), basé aux États-Unis, a fourni à l'IIL le virus nécessaire au développement du vaccin, a ajouté M. Kumar.

Outre l'IIL, au moins deux autres entreprises indiennes - Serum Institute of India et Panacea Biotec - travaillent à la mise au point d'un vaccin contre la dengue.

La société IIL, basée à Hyderabad, qui exporte des vaccins animaux et humains dans plus de 50 pays, a déclaré que son activité principale était la fabrication de vaccins antirabiques, dont les ventes représentent environ 35 % du total.

L'entreprise prévoit de réaliser un chiffre d'affaires total de 13 milliards de roupies en 2023-2024.