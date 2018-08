Indice des loyers homegate: recul des prix sur un an

Zurich (awp) - La tendance à la baisse du prix des loyers devrait se poursuivre, selon le dernier indice du marché publié jeudi par homegate.ch. La persistance de taux hypothécaires bas favorise la construction, des capacités qui devraient déboucher sur un recul moyen des loyers de 1,5% pour 2018 en Suisse, prévoit le spécialiste.

"Les locataires demeurent dans une situation confortable", estime homegate.ch. L'indice suisse des loyers du marché s'établissait à 113,2 points pour juillet, en léger recul sur un an. Par rapport à juillet 2017, les loyers en Suisse ont baissé en moyenne de 0,35%.

Le recul sur un an est notamment sensible dans les cantons de Genève et Vaud (-0,9%). Zurich (+0,7%) et Berne (+0,4%) enregistrent en revanche des hausses.

D'une façon, note homegate.ch, la demande n'augmente pas très fortement en raison du recul de l'immigration, ce qui exerce une pression à la baisse. La concurrence au niveau des bailleurs se durcit.

Homegate.ch, propriété de Tamedia, établit son indice en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

op/rp