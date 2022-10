Indices : 6 ETF bien gras et une opposition de style

Investir avec Style : brûler les idoles

Il n'aura échappé à personne que les valeurs de croissance sont persona non grata depuis plusieurs mois un peu partout sur la planète. Une fois de plus, les excès sont gommés dans le sang et les larmes. L'inertie du marché est forte, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Le graphique qui suit illustre la situation en Europe cette année, avec un -10% pour les actions à valorisation basse (Value) et un -23% pour les actions de croissance (Growth).

La Value gagne en 2022

Sur un pas de temps plus long, la croissance l'emporte grâce au supercycle économique qui a suivi la crise financière de 2007/2008.

La Croissance l'emporte depuis la crise financière

Des performances proches sur 20 ans

ETF : Six cas d'école

Autre ambiance avec six des dix principaux ETF mondiaux sur plusieurs pas de temps différents. Les six ETF retenus sont :

En 2022 : valeurs technos au tapis, value en moindre mal et peu de réconfort dans l'obligataire

Sur 5 ans, le Nasdaq domine largement, marchés émergents et obligataire ferment la marche

Sur 20 ans, avantage au Nasdaq et à l'ETF large américain, qui a capté la surperformance des valeurs plus petites. Electroencéphalogramme plat pour l'obligataire