Indices : Cathie au tapis

Technologiques : Le marché brûle ses idoles

On dégaine un de nos grands classiques parce qu'une image vaut souvent plus que de longs discours. L'objectif est d'illustrer la débâcle des valeurs technologiques. Double image en l'occurrence avec les graphiques sur un an et trois ans des performances entre Berkshire Hathaway et ARK Innovation. Quelques explications suivent.

Sur un an, ARK Innovation perd plus de 60%...

... sur trois ans, la performance est passé négative pour ARK Innovation

Europe : 60% d'écart entre le pétrole et la technologie en 2022

On poursuit avec une autre illustration du différentiel de performance qui peut intervenir au sein d'un même indice. En l'occurrence l'indice large européen Stoxx Europe 600. Les variations sont prises depuis le 1er janvier. On constate un décalage de performance de plus de 60% entre le secteur le plus favorisé en 2022, le compartiment pétrole & gaz (en bleu), et le secteur le plus attaqué, la technologie (en vert). Le Stoxx Europe 600 a perdu pour sa part 20% cette année.

Le grand écart au sein d'un même indice

Principales positions du Stoxx Europe 600 Pétrole & Gaz : Shell (30%), BP Plc (14,7%), TotalEnergies (14,5%), Equinor (8,2%), ENI (6%).

(30%), (14,7%), (14,5%), (8,2%), (6%). Principales positions du Stoxx Europe 600 Technologie : ASML (30,7% de l'indice), SAP (14,1%), Prosus (9,3%), Infineon (5,7%), Capgemini (5,3%).

Transport Maritime : Le secteur est riche, mais ça n'achète pas

Pour terminer, un tour du côté du fret maritime. Alors que les prix poursuivent leur glissade, les acteurs du secteur ont amorcé un petit redressement. On reste toutefois sur des performances largement négatives alors que les transporteurs sortent d'une année de bénéfices inouïs. Cela montre que les investisseurs, même s'ils ont parfois de coupables absences de jugeote sur certaines positions, sont toujours capables d'anticiper des lendemains plus compliqués.

Panorama des performances boursières de six transporteurs maritimes