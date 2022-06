Indices : Et à la fin, c'est l'énergie qui gagne

L'Essentiel :

Et le vainqueur est… l'énergie, encore.

En Europe, le DAX et l'IBEX se portent bien.

Miser sur les actions aux multiples faibles (value) plutôt que sur la croissance (growth) fonctionne toujours en 2022.

Les tendances régionales : Rien de neuf

Depuis le début du mois de mai, le Japon et l'Amérique Latine dominent le palmarès géographique, tandis que les autres régions se tiennent dans un mouchoir de poche autour de l'équilibre.

Les Matières Premières : L'énergie, et les autres

Le début du mois de mai ressemble étrangement au début de l'année pour les prix énergétiques : ils planent loin au-dessus de la mêlée. Il faut aussi noter que les prix agricoles se sont tassés et que les craintes de récession ont pesé sur les métaux industriels. Ces craintes devraient aussi grever les cours du pétrole, mais c'est le déséquilibre entre l'offre et la demande qui dicte sa loi depuis plusieurs mois.

Le Top / Flop sectoriel : L'énergie, et les autres

Sans commentaire.

Tendances : La Value et le DAX surperforment

Pour terminer, deux graphiques sur les dernières tendances de marché. Le premier montre que la stratégie "value" fait toujours mieux que la stratégie "Croissance" en mai. Le second est un palmarès des indices européens depuis le 1er mai. La course des indices donne le DAX et l'IBEX gagnants. Pour être tout à fait exact, les performances de ces indices ne sont pas totalement comparables puisque certains intègrent les dividendes et pas les autres (exemple : le DAX intègre les dividendes et pas le CAC40).