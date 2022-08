Indices : Focus sur ARK, la Grèce et le Dollar

L'Essentiel :

Le Dollar US écrase la concurrence

ARK perd brutalement une partie de ses gains estivaux

Athènes fait de la résistance

Marchés des devises : Le dollar superstar

On démarre avec l'ascension du billet vert, qui a repris ces derniers jours, pour revenir non loin de son dernier pic, datant du début du mois de juillet. Sa vigueur est ici mesurée avec le DJ FXCM Dollar Index, qui compare le billet vert à un panier des quatre devises les plus liquides du monde (Euro, Yen, Livre Sterling et Dollar Australien). La politique de remontée de taux à marche forcée de la Fed est le principal moteur de la hausse du dollar. Le second graphique montre l'évolution de l'indice sur 10 ans. Il faut noter que la seule devise majeure qui écrase le dollar depuis quelques semaines est le rouble russe, qui s'est envolé après s'être brièvement effondré au début de la guerre en Ukraine. Moscou, en forçant ses contreparties occidentales à payer leurs factures en rouble, a créé un courant acheteur sur sa devise.

Duel : ARK souffre à nouveau

Retour sur notre duel classique entre le roi de l'investissement traditionnel, Warren Buffett, et la star de la prise de risque technologique, Cathie Wood. Le match entre Berkshire Hathaway et ARK Innovation a tourné à l'avantage du dernier cité depuis le rebond entamé le 16 juin, jusqu'à culminer à plus de 20% de surperformance au début de la semaine dernière. Mais sur les dernières séances, ARK a perdu plus de la moitié de ses gains, ramenés autour de 14%. Berkshire pour sa part est passé de 10% à 8% de hausse, ce qui illustre une nouvelle fois le décalage de volatilité entre les deux stratégies. Il faut quand même souligner que le holding de Warren Buffett n'est pas décorrélé de la technologie américaine, loin s'en faut, puisque sa plus grosse exposition est dédiée à Apple.

La Grèce tient bon

On termine avec notre "Soleil Index", la comparaison entre les performances des bourses de Milan, Madrid, Lisbonne et Athènes, durant la phase de rebond estivale. Les valeurs grecques ont l'air de mieux tenir le choc que les autres depuis la correction entamée la semaine dernière. Elles gardent pour l'heure une hausse de 7,5%, alors que leurs homologues souffrent. Les valeurs italiennes sont même repassées en territoire négatif. L'indice grec ATHEX composite a profité ces deniers jours de la bonne tenue de son secteur financier et du rebond de son compartiment énergie. Sa faible exposition à la santé et à la technologie lui a aussi bénéficié, alors que les deux secteurs ont été chahutés. L'indice a une forte connotation défensive, puisque ses deux plus grosses capitalisations sont l'embouteilleur Coca-Cola HBC et l'opérateur télécom Hellenic Telecommunications, suivis de Greek Organisation of Football Prognostics, mieux connue sous le nom OPAP, qui est La Française des Jeux grecque.