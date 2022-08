Emilie Servoz Rédactrice Suivre 38 Tous ses articles Indices : L'énergie et la Chine refont parler d'elles 29/08/2022 | 10:19 Emilie Servoz 29/08/2022 | 10:19 Envoyer par e-mail :

Notre point hebdomadaire sur les indices vous permet d'identifier rapidement les grandes tendances ou les retournements potentiels. Il met l'accent cette semaine sur les actions du secteur de l'énergie, qu'il ne faut pas enterrer trop vite. Il est aussi question d'une inflexion récente sur les actions chinoises - qui ont beaucoup promis depuis quelques trimestres mais toujours déçu - et du maintien du dollar à haut niveau, dans un contexte de fermeté de la Fed sur sa trajectoire de politique monétaire. L'Essentiel : L'énergie n'a pas dit son dernier mot.

La Chine n'a pas dit son dernier mot.

Le dollar n'a pas dit son dernier mot. Matière Premières : Un mois d'août contrasté Les prix de l'énergie ont repris la pente ascendante en août (+3%), comme ceux des matières premières agricoles (+7%) et des métaux industriels (+2,5%). Certains économistes s'en alarment car cela n'est pas vraiment compatible avec une accalmie marquée de l'inflation. Les métaux précieux, eux, paient le renforcement du dollar et sont en berne sur le mois d'août. Actions par Secteurs : La Tech domine mais s'éloigne de ses plus hauts mensuels Le graphique couvre la même période. On constate que les forces qui animaient le marché sur le mois et demi courant de la mi-juin à la fin juillet sont en train de se tarir. Le secteur technologique est revenu à l'équilibre sur août, après la chute subie la semaine dernière. Le seul secteur qui se distingue est à nouveau celui de l'énergie : les cours pétroliers et la flambée des prix du gaz et de l'électricité alimentent le compartiment, qui a repris 11,5% depuis le 1er août. A surveiller, d'autant que cela cadre mal avec l'espoir d'une décrue rapide de l'inflation. Actions par Régions : La Chine se réveille Un peu comme dans le graphique précédent, une tendance récente se dessine : la courbe en orange, qui suite les valeurs chinoises. Elle ont clairement pris le contrepied des autres marchés au cours des dernières séances. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau feu de paille ou bien les investisseurs estiment-ils que les efforts encore diffus déployés par Pékin pour soutenir son économie vont relancer les places boursières locales ? Actions Amérique / Europe : L'écart se réduit Changement d'échelle avec un graphique qui couvre les indices large américain S&P500 et européen STOXX Europe 600 depuis le début du rebond de la mi-juin. La surperformance américaine s'est réduite la semaine dernière avec la lourde chute des valeurs technologiques. Plus globalement, les gains depuis le début du rebond se sont réduit à 5% en Europe et 9% aux Etats-Unis. Au pic, ils étaient respectivement de 15% et 10%. Devises : Le Dollar Superstar Juste quelques mots sur le DJ FXCM Dollar Index, qui évolue sur des sommets de plus de 10 ans. Il compare le billet vert à un panier de quatre devises (Euro, Yen, Livre Sterling et Dollar Australien).

