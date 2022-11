Indices : L'énergie passe la marche arrière

L'énergie perd son mojo

Les indices S&P GSCI permettent de suivre le comportement des différentes classes de matière première. Dans ce premier graphique, on constate que l'énergie est en train de rentrer dans le rang en 2022, même si elle reste en territoire positif. Le bétail sur pied, dont les prix ont été moins volatiles, affiche désormais sensiblement le même bilan depuis le 1er janvier.

L'énergie perd son avance

Si on prend une photographie sur le 3e trimestre, l'histoire est plus claire : le décrochage récent du pétrole fait perdre plus de 15% au GSCI Energie en quelques semaines. Sur ce pas de temps, les métaux précieux ont retrouvé des couleurs.

Le 3e trimestre est difficile pour les prix de l'énergie

Rappel des compositions des indices GSCI Matières Premières

Agriculture : blé, maïs, soja, café, sucre, cacao et coton.

Bétail sur pied ("Livestock") : Porcs maigres, bovins vivants et bovins d'engraissement.

Métaux industriels : aluminium, cuivre, plomb, nickel et zinc.

Métaux précieux : or et argent.

Energie : pétrole brut et gaz naturel.

Les sociétés pas très fun contre-attaquent

Nous n'avions pas réutilisé ce graphique depuis quelques mois. On constate qu'en 2022, la stratégie fondée sur les hauts dividendes est celle qui a le mieux fonctionné, tout en restant dans le rouge. Au bas de l'échelle, les stratégies qualité ont largement déçu.

La stratégie dividendes élevés réduit ses pertes à 5% en 2022

Même exercice que pour les GSCI avec le parcours des indices depuis le 31 août. La stratégie hauts dividendes reste bien placée, mais on note que le Momentum domine les débats. La croissance ferme la marche.

Percée du Momentum... mais avec un gros contingent de valeurs pas rigolotes

Rappelons de quoi nous parlons en quelques mots

On termine en réconciliant (un peu) nos deux sujets du jour :

Le pétrole coule, pas les actions