Indices : L'or, le Sud et la Croissance mènent la danse

Cette semaine dans notre tour d'horizon des indices: Des investisseurs matières premières qui préfèrent l'or au pétrole, Une stratégie momentum en panne, La consommation discrétionnaire qui enterre les utilités, Et quelques comparatifs centrés sur l'Europe et ses particularismes régionaux. Matières premières Le marché des matières premières évolue dans des bornes relativement étroites depuis le début de l'année, mais plutôt en territoire positif. La glissade du pétrole commence à être visible dans les indices S&P GSCI. Style Il y a déjà de grosses disparités dans les performances par style d'investissement. Les actions Momentum (en jaune) n'ont pas donné grand-chose en janvier, de même que celles, et c'est logique, peu volatiles (vert clair). Les titres qualité et croissance mènent la danse. Secteurs Au niveau des secteurs, les grandes tendances visibles dans les styles se confirment. Consommation discrétionnaire et Technologie dominent les débats. En territoire négatif, les Utilités (trop défensives), la Consommation de base (trop défensive) et la Santé (vous l'avez ?). Focus Europe Dans notre match Nord / Sud, c'est le Sud qui gagne, mais chaque camp a son exception qui confirme la règle. Helsinki, Copenhague et Oslo ferment la marche, sur des performances comprises entre -0,5% et +2,4%. Le marché norvégien est en territoire négatif à cause de sa large pondération en valeurs liées au pétrole. Au Sud, Milan, Athènes et Madrid gagnent chacune environ 10%, grâce à leurs valeurs cycliques. Lisbonne plafonne en revanche à 2%, là aussi à cause de son gros contingent de valeurs de l'énergie. Pour une vision paneuropéenne, voici le tableau, avec l'Italie qui devance l'Espagne et l'Allemagne. Trop défensive, la Suisse ferme la marche :

