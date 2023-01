Indices : La Croissance Contre-Attaque

On démarre avec le parcours de Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett, contre celui d'ARK Innovation, l'ETF géré par Cathie Wood. Le premier est le symbole d'une gestion à l'ancienne et le second d'une approche ultra-agressive. Si Wood s'est fait laminer en 2022, elle reprend du poil de la bête en début d'année avec un bond de 25% en bourse. Electroencéphalogramme plat en revanche pour Buffett, avec un zéro pointé pour Berkshire. Sur des pas de temps plus longs, l'histoire est évidemment un peu différente.

A peu près la même histoire, mais en version moins extrême : depuis le 1er janvier l'indice MSCI Growth USA gagne 9%, contre un gain de 2,5% au MSCI Value USA.

On termine avec six des plus gros ETF du monde :