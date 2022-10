Emilie Servoz Rédactrice Suivre 50 Tous ses articles Indices : La bulle du fret se dégonfle 03/10/2022 | 11:30 Emilie Servoz 03/10/2022 | 11:30 Envoyer par e-mail :

Trois thématiques cette semaine dans notre revue d'effectifs des indices boursiers. D'abord, les prix du fret qui chutent à un rythme soutenu, après les records atteints l'année dernière. Ensuite, l'été difficile des indices chinois, qui sousperforment largement les autres régions. Enfin, la poursuit de la tendance négative pour les valeurs de croissance, dont les prouesses du début de l'été ont été anéanties en septembre. Au fret de la princesse Focus cette semaine sur un indice bien connu des professionnels du fret, le Freightos Baltic Index (FBX), qui suit le prix du transport mondial par container. Le prix du transport d'un container de 40 pieds a lourdement chuté depuis les records, tout en restant encore supérieur à ce qui se pratiquait quand la mondialisation n'était pas détraquée. Une tendance à relier aux informations qui circulent actuellement sur l'annulation de traversées par des armateurs. "Des dizaines de traversées entre l'Asie et les ports américains devraient être annulées en octobre, la détérioration de la situation économique pesant sur la demande de transport de marchandises dans le monde entier", écrivait le Wall Street Journal ce weekend. La bonne nouvelle, c'est que la baisse des tensions sur le marché du fret maritime devrait contribuer à l'effort déflationniste. La mauvaise, c'est que c'est un puissant signal de ralentissement économique. Evolution du prix de traversée d'un container de 40 pieds Les principaux acteurs cotés du secteur ont souffert cette année, en dépit de résultats indécents Les tribulations d'un indice chinois en Chine Les indices régionaux MSCI sont tous négatifs sur le troisième trimestre. Tous ? Non, car l'Amérique du Sud tient le choc, en particulier grâce au marché brésilien. Ailleurs, les baisses oscillent entre 4 et 6% en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. La Chine reste en grandes difficultés, puisque ses marchés, déjà peu flambants, ont encore perdu plus de 20% au cours du trimestre. Achetez la croissance, qu'ils disaient Pour terminer, une double façon de montrer que le vieux monde a pris sa revanche sur l'ancien sur les deux dernières années. Le premier graphique est notre classique "Warren versus Cathie", qui compare les performances du fonds ARK Innovation de la techno-papesse avec le holding Berkshire Hathaway du papy-gourou. Sur la période octobre 2020 / octobre 2022, ARK Innovation a perdu 60% de sa valeur, pendant que Berkshire progressait de 25%. Deux ans qui font la différence Autre illustration en France avec le match TotalEnergies contre Dassault Systèmes. La major pétrolière est un investissement "value" du type de ceux qu'affectionne Buffett (qui s'est d'ailleurs pris d'amour pour Occidental Petroleum ces derniers mois), tandis que l'éditeur de logiciels de modélisation est ce qui ressemble le plus à une star de la tech dans le CAC40 français. Sur deux ans, TotalEnergie a gagné 70%, soit une forte surperformance par rapport à Dassault Systèmes, qui n'a pas démérité en progressant d'un peu moins de 10%. Le groupe est à classer parmi les technologiques qualitatives et très rentables, à l'inverse de certaines entreprises qui composaient le fonds ARK Innovation.

© Zonebourse.com 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BERKSHIRE HATHAWAY INC. -0.06% 406470 -9.81% DASSAULT SYSTÈMES SE -3.83% 34.37 -31.69% TOTALENERGIES SE 2.45% 49.415 8.17%