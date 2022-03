Indices : Les financières chutent, les matières premières agricoles flambent

L'essentiel :

Sur les marchés actions, les financières ne sont plus en odeur de sainteté avec la guerre en Ukraine et la consommation de base se reprend.

Les matières premières flambent toujours, en particulier les produits agricoles qui ont accéléré ces derniers jours.

Le rouble a pris un sévère coup derrière la tête, ce qui ne surprendra personne (la banque centrale Russe a dû relever son taux directeur de 9,5 à 20% dans l'urgence pour tenter de limiter le choc).

Pas grand-chose à dire cette semaine : le cavalier seul de l'Amérique Latine se poursuit en 2022, pendant que les autres indices régionaux MSCI font un tir groupé dans la zone négative, entre -5% et -10%. Le MSCI USA ferme toujours la marche.

L'Amérique du sud orientée plein nord

La segmentation sectorielle apporte en revanche quelques enseignements. L'Energie domine toujours largement les débats. En revanche, les financières décrochent largement et effacent leur surperformance du début de l'année. La crise russe a lourdement frappé les banques, ce qui est très visible sur le graphique. Pour les mêmes raisons, la consommation de base redresse la tête en tendant à nouveau vers l'équilibre (c'est la ligne violette la plus foncée). Les matériaux de base ont légèrement rebondi, là encore avec les tensions à l'est de l'Europe.

Les financières ont perdu leur mojo

Dernier graphique consacré aux actions, celui des styles d'investissement. La value et les hauts dividendes restent au-dessus des autres stratégies, mais sont globalement en territoire négatif. Le momentum et la qualité ferment toujours la marche. Il faut noter sur le mois de février seul, la croissance a fait un timide retour et devance la value sur la performance un mois.

Tout le monde dans le rouge

Les matières premières sont toujours un "must have" du début 2022, avec des gains impressionnants pour l'énergie (27% depuis le 1er janvier) et des matières premières agricoles (en rouge) qui flambent dans le sillage du conflit russo-ukrainien (la Russie est le 1er exportateur mondial de blé et l'Ukraine le 4e). Les métaux industriels (en jaune) suivent le mouvement, tandis que l'aversion pour le risque a réveillé les métaux précieux (en vert).

Les indices prix agricoles flambent eux aussi désormais

Pour terminer, quelques nouvelles du marché des changes, qui s'est réveillé lui aussi avec la guerre en Ukraine. Nous avons intégré l'invitée spéciale de la semaine, la paire dollar / rouble (USD/RUB). Elle bouleverse notre graphique plan-plan habituel comme vous pouvez le constater ci-dessous. Dans des variations bien moindres et invisibles à cette échelle, le dollar s'est globalement renforcé contre les autres devises.

Le rouble face au dollar, sans commentaire