Focus cette semaine sur les spécificités des indices, en s'appuyant sur le FTSE MIB italien, l'un des plus performants de l'année en Europe. Malgré un gros trou d'air hier dans le sillage de l'annonce par le gouvernement Melloni d'une taxe exceptionnelle sur les profits des banques, ou d'une taxe sur les profits exceptionnels des banques, selon le point de vue.

Le premier graphique montre comment se positionne le MIB en Europe depuis le 1er janvier. Avec un gain de 17,5% environ, c'est le plus prolifique des neuf principaux indices que nous avons recensés.

Le second graphique porte uniquement sur les indices du sud de l'Europe et intègre des marchés plus petits, le Portugal et la Grèce. C'est Athènes qui brille le plus, mais le MIB est en seconde position.

La baisse de l'indice italien a été accentuée par son gros contingent de valeurs financières, le secteur le plus attaqué hier. Avec 34,6% de l'indice, la finance pèse lourd à Milan, mais d'autres marchés sont encore plus exposés. En l'occurrence la Pologne et l'Autriche, comme vous pouvez le constater dans le graphique qui suit, qui recense le secteur le plus présent en bourse dans 17 pays d'Europe.