Indices : Paris domine outrageusement Francfort en 2018 0 0 25/09/2018 | 10:09 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Qui a dit que le marché boursier allemand était plus intéressant que le marché français ? Pas l'investisseur 2018 en tout cas : en intégrant les dividendes, le CAC40 est largement plus prolifique que le DAX depuis le début de l'année. Sur le long terme, la Bourse de Francfort conserve toutefois une belle avance. Eclairage.

Depuis le début de l'année, le différentiel de performance entre le marché français et le marché allemand tourne largement en faveur de la Bourse de Paris. L'écart approche actuellement les 10%. On rappellera ici une fois de plus que le DAX est un indice "dividendes réinvestis", ce qui n'est pas le cas du CAC40. Pour comparer les deux indices, il faut dont utiliser la version "dividendes réinvestis" du CAC40 (CAC40 NR). Ce dernier a pris 5,1% quand le DAX accuse un passif 2018 de -4,39%, soit une différence de 9,5% en faveur de l'indice hexagonal. Le graphique de gauche compare le DAX et le CAC40 NR depuis le 1er janvier. Celui de droite montre que, sur dix ans, le DAX garde une avance confortable.



Cliquer pour agrandir

Si l'on compare le CAC40 aux autres indices européens hors DAX, en utilisant cette fois la version traditionnelle de l'indice français, la performance reste supérieure à la majorité des autres places boursières européennes en 2018, si l'on excepte l'OMX30 scandinave. L'évolution de six marchés (Royaume-Uni, France, Pays-Bas, Suède, Suisse, Espagne, Italie) est résumée ci-dessous.

Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir Source Bloomberg - Cliquer pour agrandir

En observant le détail des dossiers les plus prolifiques du CAC40 en 2018, on constate que six valeurs affichent des gains de plus de 20% depuis le début de l'année : Safran, Airbus, Hermès, En observant le détail des dossiers les plus prolifiques du CAC40 en 2018, on constate que six valeurs affichent des gains de plus de 20% depuis le début de l'année : Peugeot LVMH et Total

Cliquer pour agrandir Cliquer pour agrandir Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE 0.02% 106 27.69% CAC 40 0.08% 5480.96 3.42% DAX 0.07% 12357.29 -4.39% HERMÈS INTERNATIONAL -0.68% 556.4 25.49% LVMH MOËT HENNESSY VUITTON SE -0.23% 305 24.63% PEUGEOT -0.16% 24.33 43.73% SAFRAN 0.33% 119.9 39.10% SWEDEN OMXS 30 -0.22% 1651.9711 5.41% TOTAL 0.93% 55.41 20.60%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue