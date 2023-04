Cette semaine dans notre commentaire sur les indices : un petit regain de tension après les statistiques hebdomadaires sur l'emploi aux Etats-Unis, un peu trop solides au goût des investisseurs. L'inflation s'ajoute dans l'équation. Que font les indices ? Regardons cela ensemble.

L’inflation américaine était attendue dans un climat prudemment optimiste. Le verdict est tombé à 14h30 ce mercredi : le CPI ralentit (un peu) plus que prévu aux Etats-Unis à 5% sur un an, soit son niveau le plus bas depuis quasiment deux ans. L’inflation de base (core CPI) gonflée par les prix des loyers, ne recule pas autant mais reste conforme aux attentes, à 5.6%. On est toujours loin de l’objectif de 2% fixé par la FED, mais le marché s’en satisfait.

Les rendements des emprunts des Etats-Unis ont baissé, suggérant que le resserrement monétaire de la FED touche bientôt à sa fin. Pour autant, selon l’outil Fed Watch CME, les acteurs des marchés parient toujours en majorité sur une hausse des taux de 25 points de base en mai.

Le CAC 40, en hausse de 0,3% avant l’annonce, a atteint un nouveau sommet historique à 7 460.6 points dans les secondes qui ont suivi la publication. Le Stoxx Europe 600 progressait dans le même temps de 0.58%. Les indicateurs avancés de Wall Street prenaient aussi la pente ascendante. Une heure plus tard, les choses se sont un peu tassées avec des indices qui ont tendance à corriger la hausse, le temps de digérer les statistiques.

Les contrats à terme déjà en légère hausse au début de semaine, progressent dans le vert sur les indices.

(Source : Bloomberg)

En outre, le compte rendu du FOMC nous attend à 20h00 et pourrait donner quelques indications additionnelles sur la trajectoire monétaire. Les données sur l’inflation allemande sont prévues pour demain, ainsi que celles des prix à la production américaine (PPI).

Les premières publications trimestrielles de résultats ont lieu en fin de semaine et sont prévues plutôt à la baisse par les analystes, pour les sociétés du S&P 500.

La deuxième réunion de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (GBM) le 16 avril à Washington, est un événement à surveiller concernant les perspectives économiques mondiales. Mardi, le FMI avait déjà réduit ses prévisions sur la croissance de l’économie mondiale à 2.8% pour 2023 et 3% en 2024.