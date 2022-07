Indices : Un saut vers la qualité en juillet

L'Essentiel :

Les investisseurs ont l'air de penser que la fête est finie pour les matières premières.

Les actions de qualité se vengent.

Les valeurs de croissance réduisent l'écart.

Matières premières : les premiers seront les derniers

Après un début d'année tonitruant, les matières premières sont boudées par les investisseurs en juillet. L'énergie en tête. Les résultats du second trimestre des entreprises pétrolières sont pourtant au zénith… mais les investisseurs pensent que le meilleur est passé.

Juillet dans le rouge pour la plupart des matières premières

Styles d'investissement : la qualité, ça paie

Les dossiers avec le petit drapeau "qualité" sont aux avant-postes en juillet, avec une longueur d'avance sur tous les autres styles d'investissement. Le MSCI ACWI Quality comprend beaucoup de gros dossiers américains : Microsoft, Apple, Johnson & Johnson, UnitedHealth et Nvidia en sont les principales pondérations. MSCI sélectionne les actions présentes dans l'indice en fonction d'un score de qualité fondé sur le rendement des capitaux propres, une croissance stable des bénéfices d'une année sur l'autre et un faible levier financier. Les abonnés Zonebourse peuvent retrouver une liste de valeurs correspondant à ces critères ici.

Les valeurs de qualité surperforment en juillet

Tour du monde : la Chine à la traîne

Le début de l'été est compliqué pour les marchés émergents, les investisseurs préférant se replier sur les places traditionnelles pour tenter le rebond après les grosses sanctions du début de l'année, alors que les craintes sur la croissance se matérialisent. Le MSCI China ferme la marche, après avoir retrouvé des couleurs en juin.

Le MSCI China perd 7% depuis le 1er juillet

Le Match : la croissance domine

Dans le vieux duel entre les valeurs de croissance (growth) et les valeurs décotées (value), ce sont les premières qui se sont le mieux comportées depuis le début du mois. Logique, puisque les investisseurs ont retrouvé un peu d'appétit pour le risque. Mais depuis le 1er janvier, la value surperforme, même si c'est en territoire négatif (-5% vs -15%).

La croissance gagne 7% à 0,5%

Coupe d'Europe : la Grèce et la Scandinavie en finale

Sur les marchés européens, les indices espagnol et italien ferment la marche en juillet, mais l'honneur sudiste est sauf grâce à la Bourse d'Athènes, qui fait jeu égal avec l'OMX Nordic. Le CAC40 complète le podium.

Des performances disparates