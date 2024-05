Le Nikkei 225 , principal indice de la Bourse de Tokyo, a également atteint de nouveaux records depuis 1990, dépassant les 38 000 points et culminant à son ATH à 40 000 points le 18 mars et reste proche de ce niveau. Cette performance est due à la forte exportation japonaise, aidée par un yen faible, et aux bons résultats des secteurs financier et maritime. Parallèlement, le Topix , qui reflète plus précisément les entreprises japonaises, a surpassé les 2 800 points, un sommet non atteint depuis la bulle spéculative de 1986. Sur l'année, le Topix a gagné plus de 27 %, et le Nikkei plus de 26 %.