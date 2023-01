Indices : illustrations de la prise de risque 2023 avec le DAX, le CAC, le SMI et consorts

En Allemagne, ce sont le DAX des valeurs moyennes (MDAX) et le DAX technologique (TECDAX) qui mènent la danse. Le MDAX a repris plus de 10% cette année. L'envolée a été alimentée par l'immobilier (TAG Immobilien, Aroundtown) et les dossiers à effet de levier comme HelloFresh. A la traîne, les dossiers plus défensifs comme Vantage Towers et Encavis.

Même configuration en Suisse, où l'on est plus mesuré. Meilleure performance 2023 pour le SMI MID (+4,3%), emmené par AMS-Osram et Zur Rose.

L'histoire se répète aux Etats-Unis :

Etats-Unis toujours, où Cathie Wood souffle un peu après son annus horribilis 2022 (comparaison des parcours de l'ETF Ark Innovation avec le holding Berkshire Hathaway).

En France, les performances sont plus ramassées parce que le luxe est si dynamique en début d'année qu'il porte les grosses capitalisations :