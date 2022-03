Indices : la Chine décroche, les matières premières tiennent

Le panorama régional 2022 met toujours en avant le marché sud-américain, qui caracole en tête des performances indicielles. Pour mémoire, le MSCI EM Latin America est composé à 62% de valeurs brésiliennes (Vale, Petrobras, Itau Unibanco, Banco Bradesco…), à 27% de valeurs mexicaines (America Movil, Wal-mart de Mexico, Grupo Financiero Banorte…), à 5,5% de valeurs chiliennes, 3% de valeurs péruviennes et 2% de valeurs colombiennes. Les autres indices régionaux perdent environ 10%, sauf la Chine, qui décroche lourdement, emportée par ses valeurs technologiques. Le MSCI China était aux portes d'une baisse de 20% en 2022 vendredi, porte probablement franchie avec la séance du jour.

Sectoriellement, les soubresauts du pétrole ont infléchi la marche en avant des valeurs énergétiques, mais ce sont bien elles qui dominent toujours les débats. Ce sont les seules en territoire positif en 2022. Pour le reste, les industrielles ont bien tenu le choc la semaine dernière, comme les matériaux de base. La consommation discrétionnaire, la technologie et les télécoms ferment toujours la marche. Rien de bien neuf par rapport à la semaine précédente.

Les matières premières sont toujours orientées en vive hausse, même si l'on constate que la folle course de l'énergie (pétrole et gaz) a connu une inflexion majeure, qui correspond à la retombée du baril de brut de 135 à 110 USD. Le S&P GSI Energy affiche malgré tout un gain de 40% depuis le 1er janvier. Les prix des métaux industriels (cuivre, aluminium, zinc, nickel, plomb) et des matières premières agricoles (blé, maïs, soja, café, sucre, cacao et coton) ont aussi connu un pic avant de consolider. Ils restent en vive progression en 2022. Les hausses sont plus mesurées sur les métaux précieux (or, argent) et le bétail (porc maigre, bovins).

On termine sur le change avec la vigueur du dollar face à l'euro et au yen. La monnaie unique est toutefois remontée contre franc suisse et livre sterling après la posture un peu plus ferme que prévu adoptée par la BCE la semaine dernière sur sa future politique monétaire.