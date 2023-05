Au programme de la semaine, un focus sur les valeurs bancaires aux Etats-Unis, un point sur les obligations à haut rendement et les traditionnels agendas des principaux temps forts de la macroéconomie et des sociétés cotées.

Banques US : Le grand décrochage face au S&P500

On démarre avec les valeurs bancaires américaines. Personne n'ignore le chaos qui règne au niveau des banques régionales depuis quelques semaines. La FDIC, l'agence publique américaine qui garantit les dépôts, a publié un graphique intéressant, qui montre les défaillances bancaires qui ont eu lieu entre 2001 et 2023. Si l'année 2010 a marqué un record en matières de nombre d'établissements qui ont fait défaut (157), c'est bien 2008 qui est le point culminant des défaillances en poids d'actifs (373,6 Mds$). Du moins jusqu'en 2023 puisqu'avec trois banques seulement au tapis (SVB Financial, Signature Bank et First Republic), les actifs en défaut représentaient 548,5 Mds$. En plus des banques qui ont baissé le rideau, la FDIC rapporte que 722 banques ont déclaré des pertes latentes supérieures à 50% de leur capital. Malgré l'intervention exceptionnelle de JPMorgan sur First Republic, le monde de la dette est toujours dominé par un nombre de plus en plus restreint de banques, rendant le système financier encore plus risqué.

(Source : FDIC)