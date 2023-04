Cette semaine dans notre tour d'horizon des indices : Des investisseurs qui parient sur un arrêt de la hausse des taux, un indice manufacturier qui semble le confirmer, une inflation qui sème le doute, et un taux de chômage qui doit encore se placer sur la balance. Que font les indices américains et énergétiques ? Voyons cela ensemble.

La FED se trouve au pied du mur, avec une statistique d’inflation américaine (CPI à 6%) qui a suivi les pronostics, et un indice PMI manufacturier de l’ISM plutôt satisfaisant (eh oui, on est à la période ou “bad news is good news”).

Dans l’équation, s’ajoute une variable qui complique encore plus les choses : les prix pétroliers à la hausse. En effet, cela risque de faire durer la guerre contre l’inflation, un peu plus de temps.

Après la décision de l'OPEP+ de réduire assez nettement sa production dans les semaines à venir, il nous a semblé intéressant de faire un focus sur un ETF énergétique. On voit bien sur le graphique qu'il est revenu à la mode dernièrement, alors que le pari sur les valeurs énergétiques était un peu délaissé en 2023. Le iShares MSCI Global Energy Producers ETF (USD), a finalement enregistré une baisse à -1.19% aujourd’hui après sa tendance plutôt haussière ces jours-ci.

On peut également noter, pour ce début de semaine, une baisse du Nasdaq 100 de -0.62% et du S&P 500 de -0.21%. Suite aux derniers événements, les investisseurs ont peut-être repris goût au risque un peu trop tôt.

Avec une récession économique qui se rapproche, les actifs risqués tel que l'énergie deviennent moins attractifs pour les investisseurs. En effet, durant ces périodes ils ont historiquement plus tendance à s'abreuver d’actifs dits “valeurs refuge” comme l’or, qui prend +3.3% depuis de début de la semaine.

Mercredi en préouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains reculent de 0.1%, pour le S&P 500, le NASDAQ 100 ainsi que le Dow Jones (DJIA) ce qui confirme la prudence sur l’évolution de la conjoncture.

L’attention sera désormais redirigée vers la data du chômage qui sera publiée vendredi aux Etats-Unis.