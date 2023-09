Le réveil du pétrole qui se prend à rêver à nouveau des 100 USD, le luxe qui se prend les pieds dans la moquette épaisse, Warren "Berkshire" Buffett qui ne s'avoue pas encore vaincu face à Cathie "ARK" Wood et quelques autres graphiques temps forts composent cette semaine notre revue d'effectifs arbitraire des indices.

Le pétrole décolle

Nouveau passage cette semaine par les indices de matières premières, pour constater la nouvelle explosion du prix de l'énergie. Les banques centrales ne vont pas trop apprécier le coup de boutoir à leurs stratégies anti-inflationnistes. Le Brent a repassé la marque des 92 USD le baril hier soir, une première depuis novembre dernier.

Le parcours de fusée du pétrole depuis le début juillet

Wood vs Buffett, la suite

Retour sur le match entre ARK Innovation, l'ETF très agressif sur les valeurs de croissance de Cathie Wood et Berkshire Hathaway, le fonds axé sur la value de Warren Buffett. Après un départ en fanfare, le mois d'août a pesé sur la performance d'ARK, qui reste toutefois largement en avance en 2023. Sur 5 ans, Buffett domine toujours largement les débats.

Le match 2023...





... et le match sur 5 ans : tout dépend du point de vue

Une autre illustration du même phénomène en 2023 : le parcours des grands ETF américains, avec la star "QQQ", qui traque le Nasdaq, en avance sur le reste de la cote. Les ETF US généralistes gagnent environ 17%. C'est plus compliqué pour la value et les marchés émergents. Et toujours en négatif sur l'obligataire.

Déjà-vu : le Nasdaq terrasse l'obligataire

Deuxième démarque sur le luxe

On termine sur l'été meurtrier pour les valeurs du luxe, avec notre panel de grands acteurs européens du secteur. La Compagnie Financière Richemont a perdu plus de 20% et LVMH 15%. Aucun des quatre dossiers n'est en territoire positif au second trimestre. Les doutes sur l'économie chinoise et la baisse de la consommation de produits de luxe à cause de la hausse des taux en occident est passée par là.

On a connu le secteur plus fringant