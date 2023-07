Les investisseurs avaient parié sur un fort rebond économique en Chine, mais la réalité s'est avérée moins rose. La demande peine à redémarrer et les actions chinoises ont réagi en conséquence. Elles ne peuvent compter que sur les mesures de relance distillées au compte-goutte par les autorités.

Depuis le début de l’année, le MSCI China, représentatif des actions des entreprises chinoises, a perdu environ 10%. En parallèle, le yuan a reculé de 3,1% contre l’euro en un mois. Cette contraction s'explique par plusieurs facteurs, dont l'incertitude économique en Chine, l'escalade des tensions géopolitiques et la répression de Pékin contre les sociétés de conseil internationales.

L'inflation est tombée à 0% en Chine pour le mois de juin, le taux le plus bas depuis 2021. Cela reflète un affaiblissement de l'activité économique et alimente les spéculations sur de potentielles mesures de relance à venir.

Les investisseurs restent sceptiques en raison de la reprise économique lente et des risques géopolitiques et politiques. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont contribué à la chute des actions chinoises. Washington a renforcé les sanctions contre des industries chinoises clés, tandis que Pékin a renforcé sa méfiance à l'égard des entreprises étrangères et la récente visite de J. Yellen, secrétaire du Trésor US semble n’avoir rien résolu.

La répression de Pékin contre les sociétés de conseil et d'audit a également inquiété les investisseurs. Pékin a mis à jour sa loi sur le contre-espionnage, élargissant la liste des activités considérées comme de l'espionnage. Cette mesure a rendu plus difficile pour les investisseurs étrangers l'obtention d'informations sur les entreprises chinoises. En conséquence, cette situation a créé une atmosphère d'incertitude et a potentiellement augmenté le risque perçu lié aux actions de la deuxième plus grande économie du monde. Selon ING, le PIB du deuxième trimestre aura du mal à augmenter par rapport au premier trimestre, la faible production étant compensée par des contractions dans la construction. Malgré ces défis, certains investisseurs restent optimistes quant à la capacité de la Chine à rebondir. Ils estiment que les actifs chinois deviendront de plus en plus attrayants à mesure que les économies occidentales montreront des signes de faiblesse. Mardi matin, les indices chinoises ont frémi après que deux agences gouvernementales eurent appelé les banques à assouplir les conditions de crédit en faveur des sociétés immobilières.

Calendrier Macroéconomique (événements susceptibles d’entraîner de la volatilité) :

Allemagne : Indice ZEW de confiance des financiers (Aujourd’hui à 11h)

Angleterre : Allocution de Bailey (BOE, mercredi à 10h)

US : Statistiques de l’inflation (Mercredi à 14h30)

Canada : Déclaration de taux (BOC, mercredi à 16h)

Angleterre : PIB en glissement mensuel (Jeudi à 8h)

US : Indices des prix à la production en glissement mensuel (Jeudi à 14h30)

US : Indice de confiance consommateurs (Vendredi à 16h)

Calendrier financier des publications de résultats des grandes capitalisations dans le monde :